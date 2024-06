Morre Tom Bower, ator de 'Duro de Matar 2' e filme de 'Breaking Bad'

Tom Bower morreu no dia 30 de maio, enquanto dormia na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A família do ator confirmou a morte ao site The Hollywood Reporter, na última quinta-feira, 6.

Bowe era viúvo e havia perdido a esposa em agosto do ano passado. Ele deixa dois filhos, quatro netos, um irmão e uma irmã.

Nascido em janeiro de 1938, o ator queria ser jogador de beisebol na juventude, trabalhou como detetive particular e descobriu seu talento nas artes dramáticas.

Foi também roteirista da série Os Waltons (1972), e foi com suas participações pontuais e ganhou espaço na atuação e se tornou parte do elenco fixo da trama.

O papel mais recente de Bower foi na série de televisão Lucky Hank, de 2023. E além do clássico Duro de Matar 2 (1990), também marcou presença em produções como Two Ways Home (2019), Senior Love Triangle (2019), El Camino: A Breaking Bad Film (2019), Fully Realized Humans (2020) e Raymond & Ray (2022).