No Bairro do Rocha, em São Gonçalo, a situação do semáforo inativo é extremamente preocupante. Esse semáforo, que apelidamos de "assassino", continua "dormindo" e colocando nossas vidas em risco diariamente. Sem a sinalização adequada, o trânsito se torna um verdadeiro caos, aumentando significativamente o risco de acidentes. Já houve diversos pedidos para que o semáforo fosse consertado, mas, até agora, nada.