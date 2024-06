Como morador de São Cristóvão, em Cabo Frio, vejo que a violência no bairro continua. Mudou o comando do 25º BPM, mas, infelizmente, não houve aumento no efetivo policial. O que vemos são apenas operações pontuais, que não resolvem o problema de forma efetiva. Precisamos de uma presença policial mais constante e de medidas mais eficazes para garantir a segurança da nossa comunidade.