Prefeito de cidade de Santa Catarina é achado morto em casa

O prefeito de Iporã do Oeste, município de Santa Catarina, Adélio Marx, morreu na quinta-feira, 6, aos 68 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado para atendimento de vítima em residência.

"Chegando ao local, o homem, identificado posteriormente, já estava em óbito. Sendo assim, a equipe não chegou a prestar atendimento nesta ocorrência", disse a corporação.

A causa da morte deverá ser decretada em laudo a ser divulgado, em breve, pelo Instituto Médico-Legal (IML). Procurada, a Polícia Civil catarinense não se manifestou até o momento. O espaço permanece aberto para manifestação.

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Iporã do Oeste lamenta a morte de Marx.

"Adélio sempre atuou com seriedade, brilhantismo e honestidade em seus atos, e não mediu esforços para alcançar os objetivos almejados em prol dos munícipes, sendo um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de nossa Iporã do Oeste", disse.

"Neste momento de dor, expressamos os mais sinceros sentimentos de condolências à primeira dama, Margarete Soder Marx, aos dois filhos, noras, netos, irmãos e demais familiares e amigos", publicou também.

Conforme a gestão municipal, entre 1989 e 1992 ele foi secretário de Obras. Também foi vereador de 1997 a 2000.

Posteriormente, foi vice-prefeito, entre 2001 e 2004, junto com o prefeito Gilberto Niderle. E foi prefeito entre 2009 e 2012. Adélio Marx foi eleito prefeito em 2020 com 4.148 votos (69,9% dos votos válidos).

Ao Estadão,o vice-prefeito Valmor Reis (PP) informou que será empossado na segunda-feira, 11, como o novo chefe do Executivo do município. "Uma perda muito grande e irreparável", afirmou.

O corpo do prefeito foi velado na sexta-feira, 7, no Pavilhão Católico de Iporã do Oeste. No local, familiares, servidores municipais, amigos e a população prestaram homenagens. Ele foi cremado neste sábado, 9.