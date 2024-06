Anac autoriza retirada de aeronaves represadas no aeroporto de Porto Alegre

As aeronaves que ficaram represadas no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), em razão das enchentes das últimas semanas, começam a ser retiradas do complexo aeroportuário neste sábado, 8.

A operação prevê a retirada de nove de um total de 47 aviões que ficaram retidos pelo alagamento do aeroporto, que tem suas operações suspensas desde o dia 3 de maio.

A operação de retirada das aeronaves, de caráter excepcional, foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mediante adoção de procedimentos e ações de segurança por parte dos operadores aéreos e a administração do aeroporto.

As medidas foram adotadas em coordenação com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), os operadores aéreos e a Fraport Brasil, concessionária do Salgado Filho.

O translado de aeronaves em caráter excepcional não permite a liberação do aeroporto para voos comerciais com passageiros. No entanto, de acordo com as últimas previsões, o aeroporto deve ter as operações retomadas em dezembro deste ano.