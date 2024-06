Pequenas sutilezas mantêm a chama da paixão acesa

Casada há cinco anos, a enfermeira Emanuela Santana reinventa o amor com Pedro Ferreira com pequenas novidades: "A vida nos desafia com as suas mudanças, e o amor também é muito desafiado no dia a dia. Então, eu valido o meu amor pelo Pedro buscando um novo lugar para irmos, uma nova conversa, um filme, um assunto", conta.

Já uma viagem à Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, foi a escolha de Lorrayne Sardinha, professora de Biologia, e Bruno Martins para comemorarem 10 anos de namoro: "Foi uma viagem especial. Estávamos comemorando o passado, o presente, e decidindo e planejando estar muitos e muitos mais anos na companhia um do outro", emociona-se Lorrayne.

Pequenas sutilezas fazem o amor repousar quieto e tranquilo: "Quando o casal está emocionalmente estável, ele consegue ultrapassar as barreiras do tempo e migrar para um amor sólido, contínuo e de longo prazo", declara Artur.

Para estar apaixonado em uma relação longa, Artur aconselha uma releitura frequente do amado: "Mostrar interesse é a chave para um relacionamento de sucesso. Não há nada mais atraente para uma pessoa do que sentir que desperta a atenção de quem ela ama".