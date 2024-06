Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, é internado

O influenciador e ex-militar Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho e ex-participante do reality show A Fazenda 15, teve de ser internado neste sábado, 8. A informação foi confirmada por meio de um comunicado da equipe de Lucas, que disse que o influenciador foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão.

Segundo a nota, o ex-Fazenda sentiu "fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares". Ele está medicado e em observação. "[Lucas] aguarda sua pressão arterial voltar ao normal para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente", completou a assessoria do influenciador.

Lucas teve uma passagem conturbada por A Fazenda e, em novembro, desistiu do reality. À época, o influenciador afirmou que havia tomado a decisão para priorizar sua saúde mental.

Pouco antes de deixar o programa, o ex-militar se envolveu em brigas acaloradas com o ex-BBB Cezar Black. Ele chegou a cuspir no rosto do colega e o ameaçou de agressão. O desentendimento foi motivado por Black questionar o motivo de Lucas levar uma foto da ex-mulher, Jojo Todynho, ao reality.

Lucas e Jojo se conheceram durante uma viagem a Cancún, quando a cantora estava em outro relacionamento. Eles namoraram por cinco meses e se casaram em 2021. O casamento chegou ao fim em menos de um ano. À época, o ex-casal trocou farpas nas redes sociais e o influenciador acusou a artista de "traição virtual".

Durante a participação em A Fazenda, o ex-militar se relacionou com Jaquelline Grohalski, que, mais tarde, se tornaria a campeã da edição. Os dois assumiram um namoro após o programa, mas, em março, Jaquelline anunciou o término.

"Esse sentimento virou amor e ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade", escreveu ela. Após o anúncio, o influenciador se pronunciou em suas redes sociais, disse que Jaquelline era "a mulher de sua vida" e descreveu o fim do relacionamento como "só um momento ruim".