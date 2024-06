Detonautas presta homenagem a Lulu Santos, que foi internado e teve de cancelar show

A banda Detonautas prestou uma homenagem ao cantor Lulu Santos neste sábado, 8, durante o festival João Rock, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Lulu faria uma apresentação no evento, mas teve de cancelar o show após sentir um mal estar em casa e ser internado no Rio de Janeiro na última sexta, 7.

"Todos nós fomos surpreendidos hoje por conta da ausência do Lulu Santos no festival", iniciou Tico Santa Cruz, vocalista da banda. "Queríamos aproveitar esse momento para que todo mundo 'emane boas energias' para que o Lulu se recupere e volte logo. Você faz muita falta, Lulu Santos. Em qualquer lugar, meu amigo."

Na sequência, o grupo tocou Apenas Mais Uma de Amor, um dos maiores sucessos do artista. Nomes como Djavan, Ney Matogrosso e Os Paralamas do Sucesso também se apresentaram no festival.

A informação de que Lulu havia sido internado veio por meio de uma nota compartilhada pela assessoria de imprensa do cantor no sábado. Além do show no João Rock, o artista teve de cancelar a apresentação que faria no Festival Salve O Sul, em prol do Rio Grande do Sul, neste domingo, 9, no Allianz Parque, em São Paulo.

O cantor está internado na Clínica São Vicente, no Rio, e, conforme o comunicado da equipe, o quadro é estável. Preta Gil também está hospitalizada no mesmo local por uma infecção urinária e, assim como Lulu, teve de cancelar a participação no Festival Salve O Sul.