Duas crianças são encontradas mortas ao lado da mãe na zona leste de SP

Duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 5, foram encontradas mortas na manhã deste domingo, 9, dentro de uma residência, no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. As vítimas estavam deitadas em uma cama ao lado da mãe, que foi localizada com vida, mas com múltiplos machucados pelo corpo, incluindo nos braços e pulsos.

Segundo a Polícia Militar, as lesões teriam sido provocadas por ela mesma. As crianças, conforme a PM, não tinham sinais evidentes de estrangulamento, perfuração e enforcamento, mas já estavam em estado de óbito evidente, constatado pelo Samu, no momento em que os agentes chegaram ao local.

O irmão da mãe, tio das vítimas, foi quem presenciou a cena e denunciou o caso aos policiais. De acordo com o relato da polícia, o homem se deparou com as crianças já sem vida, e a irmã em tentativa de suicídio.

A polícia não tem informações se ela estava com sinais de embriaguez ou sob efeito de entorpecentes no momento em que foi abordada. Ela vem sendo tratada como suspeita do homicídio dos filhos.

Ferida, a mulher foi socorrida e levada ao Hospital Santa Marcelina da região, sob escolta da PM. Ela recebeu alta e foi encaminha ao Instituto Médico Legal de Artur Alvim, também na zona leste da capital.

O caso foi apresentado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista). Até às 16h deste domingo, a ocorrência ainda não tinha sido totalmente registrada, segundo a Secretaria de Segurança do Estado (SSP-SP). "Outros detalhes serão passados ao término do registro do boletim", disse a pasta, em nota.