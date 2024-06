Santo Anjo de Portugal: As Aparições do Santo Anjo de Portugal em Fátima são eventos significativos que precederam as aparições de Nossa Senhora de Fátima, e ocorreram em 1916, um ano antes das aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. Crianças estavam brincando perto de uma fonte em Fátima, quando foram surpreendidas pela aparição de um anjo, que se apresentou como o "Anjo da Paz". Ele ensinou-lhes uma oração específica, conhecida como a Oração do Anjo.