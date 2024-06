TV Brasil transmite neste domingo festa junina de Caruaru

A TV Brasil segue com a programação especial sobre as festas de São João. O Arraiá Brasil vai transmitir a festança em Caruaru neste domingo (9), a partir das 22h, em parceria com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura será realizada em parceria com a Pref TV. A festa vai contar com os shows de Dorgival Dantas, Samya Maia e Mastruz com Leite.

Na sexta, a TV Brasil transmitiu a animação em Mossoró, com os shows de Dorgival Dantas e Wesley Safadão. No sábado,a transmissão também foi diretamente de Caruaru, com shows de Bell Marques, Geraldo Cardoso e Nego do Acordeon.

O projeto Arraiá Brasil se estende ao longo do mês de junho. As transmissões contarão ainda com as performances de nomes como Ivete Sangalo, Luan Santana, Zé Vaqueiro, Trio Forró do Bom, Xand Avião, Elba Ramalho, Mestrinho, entre outros.

A programação especial da TV Brasil, em parceria com as emissoras da rede, tem como objetivo promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

Coordenador de Comunicação da prefeitura de Campina Grande, Marco Alfredo, acredita que a transmissão de alguns dias da festa vai ajudar a mostrar a real dimensão dos festejos, que duram 33 dias.

"Essa parceria que firmamos com a EBC para algumas transmissões do evento tem deixado todos nós muito satisfeitos pelos resultados, pela repercussão, pelo profissionalismo da equipe e sobretudo por, através desta transmissão, ajudar-nos a dar a real dimensão do maior São João do Mundo. Estamos muito satisfeitos e a gente espera, naturalmente, que no próximo ano a gente mais uma vez conte com a disposição, o empenho e o brilho dos profissionais da EBC", afirmou.

Acompanhe pela TV Brasil, pelas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública ou pela nossa WebTV.

* Matéria atualizada às 19h26 para alteração do local de transmissão neste domingo.