Uma guerra cheia de capítulos sangrentos

O crime de 2015 aconteceu um dia após o filho do bicheiro Luiz Cláudio ter sofrido uma tentativa de homicídio no Catumbi, na região central do Rio. Na época, ele confessou que participava de uma quadrilha do jogo do bicho e afirmou que o contraventor Adilson Coutinho Oliveira Filho, o Adilsinho, estaria ligado ao atentado contra seu filho, e que Adilsinho, Rogério Andrade e Vinicius Drummond estariam tentando tomar os pontos da região da Tijuca.

Luiz Claudio por sua vez, seria funcionário de Bernardo Bello, herdeiro do espólio da família Garcia, que sempre controlou a região da Tijuca.