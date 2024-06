Roberto de Carvalho revela lançamento de música com conteúdo inédito deixado por Rita Lee

O músico Roberto de Carvalho revelou em entrevista ao, neste domingo, 9, que irá lançar uma música e clipe com participação de Rita Lee, com quem manteve um relacionamento de 1976 até a morte da cantora, em 2023. De acordo com Carvalho, Rita deixou arquivos gravados para serem divulgados aos fãs de maneira póstuma.

A música e o clipe, que serão lançados no Dia dos Namorados, são uma versão do clássico italiano "Volare", de Domenico Modugno, mas dessa vez em ritmo de bossa nova.

No sítio onde vivia com a cantora na Grande São Paulo, Carvalho deu detalhes sobre a canção. "A metáfora da letra e do clipe é como se a Rita estivesse voando aqui, como se ela estivesse observando. Como se estivesse, não... ela está!", disse.

O músico ainda revelou que Rita deixou outras produções concluídas, como um livro de ficção e mais músicas inéditas. O livro deve ser lançado ainda neste ano, enquanto as músicas aguardam "sinais" para serem divulgadas. "Porque a gente se comunica por telepatia, a gente treinou a vida toda", afirmou.

Para ele, a divulgação das produções da cantora é "uma maneira de matar a saudade, uma maneira de homenageá-la, fazer com que a obra permaneça viva".