Morre na Grécia apresentador da BBC que defendia um estilo de vida saudável

O apresentador de TV britânico Michael Mosley, de 67 anos, foi encontrado morto o domingo, 9, na Ilha de Symi, na Grécia. Conhecido por ser defensor de um estilo de vida saudável, Mosley havia desaparecido na quarta-feira, 5, após sair para caminhar em uma das praias de Ágios Nikolaos. O óbito foi confirmado pela mulher do apresentador, Clare Bailey Mosley, em comunicado à rede britânica

A TV Globo faria a exibição da série Noite Sem Fim, apresentada por Mosley, sobre problemas ligados ao sono, no Fantástico deste domingo. Após a notícia da morte, porém, a emissora cancelou a estreia do programa.

"É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante", disse a mulher do apresentador, que também estava na ilha. Segundo ela, o marido teria errado o caminho e desmaiado. Imagens exibidas pela CCTV mostraram o britânico caminhando sob calor intenso e segurando um guarda-chuva.

Eleftherios Papakalodouka, o prefeito de Symi, informou que o corpo foi achado quando equipes vasculhavam a área com câmeras. Segundo a BBC, as autoridades conduziram as buscas por Mosley por cinco dias sob altas temperaturas. Ele foi encontrado a meia hora de Pedi, onde havia sido visto pela última vez. A polícia deve descartar que a morte tenha ocorrido por um ato criminoso.

Michael, que deixa 4 filhos, ficou conhecido por programas que falavam de hábitos saudáveis, como dieta e exercícios. Dentre as principais atrações que ele comandou estão Acredite: Eu Sou Médico e The Truth About Exercise, ambas da BBC. Nas rádios, apresentou Just One Thing, também da corporação britânica, que ganhou uma versão para a TV este ano.

JEJUM

Nascido em Calcutá, na Índia, foi enviado para a Inglaterra aos 7 anos para estudar em um internato. Formado em medicina, o apresentador ficou conhecido por testar teorias sobre o corpo humano em si mesmo - certa vez, chegou a injetar veneno de cobra no próprio sangue. Ele também popularizou dietas com jejum intermitente e baixa ingestão de carboidratos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.