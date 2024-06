Jim Carrey reduz preço de mansão que tenta vender há mais de um ano

O ator Jim Carrey tenta vender uma propriedade em Los Angeles, na Califórnia (EUA), há mais de um ano. A mansão, localizada no bairro de Brentwood, porém, sofreu uma redução drástica de valor. Anunciado por US$ 28,9 milhões (cerca de R$ 153,8 milhões, conforme a cotação atual) em fevereiro do ano passado, agora o imóvel chegou a US$ 21,9 milhões (cerca de R$ 116,9 milhões).

A informação foi confirmada pelo The New York Post. Ao jornal, Carrey explicou o motivo de tentar vender a casa, que descreve como um "santuário". "Não passo muito tempo lá agora e quero que outra pessoa aproveite como eu", disse.

Segundo a imobiliária responsável pela venda, a Sotheby's International Realty, o ator comprou a casa em 1994 - à época, ele estrelava o seu primeiro grande sucesso no cinema, Ace Ventura - Um Detetive Diferente.

Ao todo, a casa possui cinco quartos e cerca de 1,2 mil m2. O imóvel possui uma academia e uma piscina com cascata. Há também cômodos adaptados especialmente para o ator, como uma área dedicada a meditação e ioga ao ar livre e um cinema em estilo art déco com figurinos usados por Carrey e pinturas do artista.