Prefeitura do Rio lava ruas e calçadas após suspeita de envenenamento de cachorros

Diante da suspeita de envenenamento de cães no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a prefeitura realizou no domingo, 9, o trabalho de lavagem de ruas e calçadas da região. Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) destacou o serviço realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Estima-se que ao menos 40 animais tenham sido envenenados em menos de um mês.

Paes reforça ainda os trabalhos para tentar localizar os envolvidos. "Nossa Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio (Civitas) da Prefeitura do Rio já está trabalhando na identificação - via câmeras - dos eventuais responsáveis por essa atrocidade", publicou ele.

Confira aqui

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga o caso, após registros serem feitos na 16ª DP (Barra da Tijuca).

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ressalta que os donos de pets devem registrar a ocorrência, a fim de auxiliar no esclarecimento dos crimes. "Conforme a investigação, os agentes aguardam o comparecimento de outros tutores na especializada e realizam diligências para esclarecer os casos", disse.

O suposto envenenamento de cães na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro está sendo investigado, conforme confirmou o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (PSD). "Espero que não tenha sido maldade, mas se foi, é algo brutal, pessoas colocaram veneno para os cães, para os animais. Já tivemos 40 animais que foram contaminados", afirmou Caiado.

Entre as vítimas estão os dois cachorros do ator Cauã Raymond. Em seu perfil no Instagram, o ator afirmou que um dos animais morreu. Romeu, que estava em estado grave, não resistiu.

No domingo, ele usou suas redes sociais para atualizar o estado de saúde de Shakira, sua segunda cachorrra vítima de envenenamento. "Ela está se recuperando. Ainda está internada. Vamos fazer um pensamento positivo para ela sair dessa", pediu o ator.