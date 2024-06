Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir no Sesc em SP

A atriz Fernanda Montenegro, 94, apresenta em São Paulo com o espetáculo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, após enorme sucesso no Rio de Janeiro. Dirigido pela própria artista, o monólogo traz uma compilação de pensamentos da filósofa francesa Simone de Beauvoir baseada na obra, de 1981.

A leitura dramática, além de celebrar os 80 anos de carreira de Fernanda, explora a importância do pensamento de Beauvoir para o feminismo e a relação da filósofa com Jean-Paul Sartre, com quem a escritora viveu uma história de amor.

O espetáculo estreia já no próximo dia 20 no Sesc 14 Bis, unidade na região do bairro Bela Vista aberta no ano passado.

Em nota, a atriz disse ter tido seu primeiro contato com o pensamento de Beauvoir, descrita como "uma personalidade referencial em sua geração", aos 20 anos. Em 2007, o diretor Sérgio Britto chegou a lhe propor outra peça baseada em uma das obras da filósofa. À época, porém, Britto já estava com a saúde debilitada e o espetáculo não se concretizou. Ele morreu em 2011, aos 88 anos.

"A ideia permaneceu em mim por outra criação de Simone de Beauvoir: A Cerimônia do Adeus", afirmou a artista. Fernanda organizou a obra durante dois anos, que daria origem à peça Viver Sem Tempos Mortos, com direção de Felipe Hirsch e direção de arte de Daniela Thomas.

No ano passado, a atriz fez a primeira leitura do texto na Academia Brasileira de Letras (ABL) - ela é a ocupante da cadeira 17 da instituição desde 2021. Fernanda, então, deu sequência a duas apresentações em que leu a obra da filósofa no Teatro Poeira, no Rio, e a temporadas de Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir. A última chegou ao fim em maio no teatro Casa Grande, também na capital fluminense.

"Ao ler, no palco, Simone de Beauvoir, nós nos conscientizamos da liberdade que essa mulher se impôs e propôs a todas as gerações que a sucederam", disse ela. Em São Paulo, o espetáculo fica em cartaz até o dia 21 de julho.

Como comprar?

As vendas para as sessões de Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir no Sesc 14 Bis começam nesta terça, 11, às 17h. Os ingressos serão vendidos no aplicativo Credencial Sesc e no site da instituição.

A partir de quarta, 12, também às 17h, será possível comprar as entradas presencialmente, em qualquer unidade do Sesc. Os valores vão de R$ 18 (credencial plena) a R$ 60 (inteira).

Serviço - Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Quando: De 20/6 a 21/7. Quintas a sábados, 20h; domingos, 18h

Venda online de ingressos a partir de 11/6, às 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc e pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br . Venda presencial a partir de 12/6, às 17h, em todas as unidades do Sesc São Paulo.

Quanto: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia) e R$ 18 (credencial plena)

Classificação indicativa: 12 anos | Duração: 75 minutos

Local: Sesc 14 Bis (Teatro Raul Cortez, 2º andar) - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista.

Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.