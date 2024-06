Isabella Santoni e Henrique Blecher realizam festa luxuosa de casamento no Rio

No último sábado, 8, a atriz Isabella Santoni e o empresário Henrique Blecher se casaram em uma cerimônia religiosa, com direito a festa luxuosa, na residência do casal, no Rio de Janeiro. A revelação de que estavam noivos aconteceu em abril deste ano, e o casamento civil foi oficializado em 12 de maio.

No vídeo publicado no Instagram de Isabella, a atriz compartilha seus votos. "O grande amor da minha vida, eu sou completamente apaixonada. Quero estar junto de você em todas suas aventuras, que agora não são suas, são nossas. Hoje subo aqui com a certeza que vamos fazer o impossível para esse amor dar certo. Terei seu colo para descansar e poder me sentir segura com sua proteção."

Confira o vídeo aqui

O vestido de alta-costura escolhido pela atriz tinha recortes preenchidos com renda chantilly francesa, véu bordado com 3 mil pérolas e foi assinado pela estilista Lethicia Bronstein Pompeu. "Mergulhei em mil referências e fui trocando com a Lethicia, que me ajudou a montar algo com a minha cara", contou a noiva em entrevista para revista Vogue.

Isabella compartilhou um vídeo dos bastidores do dia da noiva, seus preparativos finais para o grande momento. Confira aqui

Isabella e Henrique assumiram o relacionamento em novembro de 2023, meses após término da relação da atriz com o surfista Caio Vaz, com quem viveu um relacionamento de seis anos e estava noiva quando a relação chegou ao fim. Na primeira publicação sobre o novo relacionamento, Isabella escreveu: "Dizer sim pro amor, sempre".

Henrique Blecher é empresário do setor financeiro e imobiliário, foi casado com a atriz e cantora Emanuelle Araújo, de 2012 a 2014, tem duas filhas de relacionamentos anteriores, Nina, de 18 anos, e Vitória, de 3.