Voo de Monique Evans e Cacá Werneck sofre com mau tempo e muda planos de lua de mel

Monique Evans e Cacá Werneck chegaram a Europa nesta segunda-feira, 10, para a lua de mel. As duas prepararam um roteiro de viagem que passa por vários países, mas foram surpreendidas com uma forte chuva na região de Barcelona, o primeiro destino.

O avião em que o casal estava foi forçado a pousar em Girona, a pouco mais de 100 quilômetros do destino oficial. Elas iriam encontrar Armando Aguinaga e Valentina, filho e neta da apresentadora, em Barcelona. Os dois não compareceram ao casamento de Monique Evans e Cacá Werneck no Rio de Janeiro no último dia 16.

"Estamos parados. Cacá já está caindo dura e eu também. Meu filho e minha neta estão nos esperando no aeroporto. E vamos que vamos, lua de mel", escreveu Monique Evans em seu Instagram. Ela descreveu a cidade como um "lugar medieval lindo".

A viagem, que vai durar 16 dias, irá conciliar lazer e os compromissos de Cacá, que é DJ. A apresentadora falou sobre a lua de mel em entrevista ao Gshow.

"No dia 9, estamos indo para Barcelona. A gente chega lá, e vai para Paris com meu filho, minha neta e minha nora para a Eurodisney. Depois, voltamos para Barcelona e seguimos para Ibiza, para passar quatro dias. A Cacá vai tocar por lá. Depois, voltamos para Paris, para ela tocar também e voltamos para casa. Vai ser uma loucura", explicou.