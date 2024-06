Primeiro caso ocorreu em 5 de maio

A administradora Juliana Salinas, 39, perdeu a cadela Mel há um mês, na região. Tutores de cães do bairro identificaram que o primeiro animal com sintomas de intoxicação foi internado em 5 de maio e, desde então, os casos aumentaram ao longo do mês.

Ela esteve na DPMA acompanhada do vereador Luiz Ramos Filho. "Quem quer que seja, vai responder pelo crime. E se foi empresa, o responsável pela empresa responderá, pois as empresas sabem que não podem envenenar os canteiros. Precisamos também saber a motivação, se foi propositalmente para envenenar os animais ou para exterminar pragas. De qualquer maneira é crime e precisa ser investigado e punido", disse o parlamentar.