Amigas de infância, Bruna Marquezine prestigia Sasha em estreia de sua marca de roupas

Sasha fez o primeiro desfile de sua marca, Mondepars, na manhã desta segunda-feira, 10, e contou com a presença de Bruna Marquezine entre as ilustres convidadas. As duas são amigas de infância. A atriz estava acompanhada do ator João Guilherme. Os dois têm sido alvos de boatos de que estão namorando.

A atriz e o amigo estavam lado a lado durante o desfile. Antes do evento começar, Bruna parecia bastante ansiosa para ver o trabalho da amiga. Enquanto isso, João Guilherme aguardava o início com o celular a postos.

Quem também apareceu para prestigiar o primeiro trabalho solo de Sasha foram os pais da jovem, Xuxa e Luciano Szafir. Os dois posaram juntos ao chegarem no evento, mostrando o apoio do ex-casal à filha e seu novo momento profissional. Xuxa e Luciano viveram um romance e se separaram ainda na gravidez da apresentadora. No entanto, os pais de Sasha possuem boa convivência desde então. Luciano chegou a participar de Xuxa - O Documentário, lançado no ano passado no Globoplay.

A Mondepars, marca da herdeira de Xuxa, nasceu este ano e, segundo seu site, "busca mitigar o impacto de sua operação ao apoiar o consumo consciente. Por isso, a atenção na qualidade das peças, aumentando a durabilidade das mesmas e permitindo que elas sejam passadas de uma geração para outra".