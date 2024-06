Sou moradora do Centro do Rio, no bairro de Fátima. As bocas de fumo estão se espalhando por todas as ruas, operando dia e noite. A polícia, que está sempre na esquina da Rua do Resende com a Carlos Sampaio, não faz nada para impedir essa atividade criminosa. Há uma boca de fumo em frente ao Hospital do Cérebro, na Rua do Resende, ao lado da entrada dos funcionários do Mercado Mundial. Não temos mais paz.