'Star Wars': boneco do Boba Fett é leiloado por mais de R$ 2,8 milhões nos EUA

Um boneco produzido em 1979 do personagem Boba Fett de- uma das franquias mais famosas da cultura pop - se tornou o brinquedo vintage mais valioso do mundo. O item foi arrematado por US$ 525 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) no dia 31 de maio, por um comprador anônimo em Dallas, nos Estados Unidos, durante um leilão da Star Wars Signature realizado pela Heritage Auctions.

Criado pela empresa de brinquedo Kenner no fim da década de 70, o boneco caracterizado pela mochila de disparo de foguetes foi desenvolvido com o intuito de ser um brinde, conhecido como "FREE BOBA FETT". Era necessário comprovar que havia comprado outros quatro bonecos de ação de Star Wars para ganhar o brinde, recebendo-o pelos correios.

No entanto, o item nunca chegou a ser enviado. Os brinquedos foram considerados perigosos, com risco de asfixia, forçando uma alteração no protótipo, que foi vendido com o foguete colado. Na época, alguns funcionários da empresa guardaram alguns dos brinquedos destinados ao descarte. Os poucos protótipos que restaram logo se tornaram o brinquedo Star Wars mais procurado do mundo.

O boneco leiloado, pintado à mão, é um dos poucos do modelo que ainda existem. Embora apresente marcas de desgaste, como na própria pintura, o valor arrecadado pelo item superou o recorde anterior de um boneco do Boba Fett, leiloado por US$ 236 mil em junho de 2022. Ele também tirou o título de brinquedo vintage mais valioso do mundo, que antes pertencia a uma Barbie personalizada pelo joalheiro australiano Stefano Canturi, que usava um colar de diamante rosa de um quilate e foi leiloada em Nova York, em 2010, por um preço de US$ 302,5 mil.

"O boneco de ação Boba Fett, que dispara foguetes, tornou-se há muito tempo um ícone tão mítico que as pessoas em todo o mundo sabem dele, mesmo que não colecionem nada", disse o vice-presidente executivo da Heritage Auctions, Joe Maddalena. "Sabíamos que ele tinha a oportunidade de entrar no livro dos recordes e foi emocionante vê-lo se tornar o brinquedo mais valioso do mundo."

No universo de Star Wars, Boba Fett é um caçador de recompensas e é famoso pelo seu visual. Ele apareceu na primeira franquia. Recentemente, Boba Fett voltou às produções audiovisuais na segunda temporada da série The Mandalorian (2019), transmitida pelo serviço de streaming Disney Plus. Em 2021, Boba ganhou sua própria série televisiva The Book of Boba Fett, criada por Jon Favreau, também para o Disney Plus.

O leilão do dia 31 de maio contou com mais de 1.500 participantes em todo o mundo e outros itens da coleção de Star Wars arrecadaram um total de US$ 1.661.916 (cerca de R$ 8,9 milhões), como um segundo modelo do Boba Fett, um sabre de luz da família Skywalker e o roteiro inicial de As Aventuras de Luke Starkiller. O leilão também contou com o capacete que o ator Pedro Pascal usou na 2ª temporada de The Mandalorian e durante sua aparição em The Book of Boba Fett.