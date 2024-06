Nome de futura estação da Linha 6 do Metrô é alterado

O governo de São Paulo decidiu alterar o nome da futura Estação 14 Bis, da Linha 6-Laranja do Metrô, para 14-Bis-Saracura. A mudança atende a uma demanda apresentada pelo Movimento Saracura. Durante as obras na região central da capital, foram encontrados resquícios arqueológicos do antigo Quilombo Saracura.

Conforme a concessionária Linha-Uni, responsável pela nova linha de metrô, já foram resgatados e catalogados mais de 20 mil itens, entre louças, cerâmicas, metais e peças de vestuário, que ajudam a contar a história do antigo Quilombo Saracura, um dos maiores de São Paulo.

As obras da estação de metrô estão concentradas em seis terrenos nas imediações da Praça 14 Bis, incluindo o da antiga quadra da escola de samba Vai-Vai. O sítio arqueológico foi identificado em abril de 2022 em um perímetro dentro da obra. Os ativistas reivindicam ainda a mudança do nome da estação para "Saracura/Vai-Vai", a fim de marcar a história negra e a presença da escola de samba na região do Bixiga.

Para Frei David, fundador da Educafro, entidade que busca ampliar a inclusão de negros no ensino superior, a mudança do nome da estação é um sinal de "democracia ética".

"O apagamento da história do povo negro na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo é algo cruel", diz Frei Davi. "Quando a sociedade civil, o governador toma decisões corrigindo esses erros, nós podemos dizer que o Brasil está se tornando e se despertando para uma democracia étnica. E entendemos que prestar uma homenagem ao quilombo descoberto é um primeiro passo" completa.

Frei David entende, no entanto, que é possível fazer mais do rebatizar o nome da parada da linha. Para ir além, ele sugere que o local abrigue, também, um museu que retrate a história da resistência do povo negro. "Queria até que (o nome) fosse 'Quilombo Saracura'. Por isso estamos fazendo esse apelo ao governador e às forças envolvidas neste processo para que seja construída na estação do Quilombo Saracura um museu", disse Frei Davi.

Andamento das obras

A Linha 6-Laranja é uma parceria público-privada (PPP) entre o governo de São Paulo e a iniciativa privada. Ao ser concluída, a linha terá 15 quilômetros de extensão e 15 estações, ligando o bairro da Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, na região central da capital paulista. Ela deve passar a operar parcialmente em 2026, de acordo com a secretaria.

Com mais de mil dias de atraso em relação ao cronograma inicial, as obras estão sendo aceleradas. Com isso, o custo final vai aumentar.

*Este conteúdo foi produzido em parceria com a Educafro