Operação mira disputa do bicho

Uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, ontem, três suspeitos de envolvimento na execução de um homem na disputa do jogo do bicho. Os alvos da ação são um PM e outras duas pessoas apontadas como responsáveis por monitorar e repassar informações sobre a vítima. O crime aconteceu em 2023 e o morto era aliado do bicheiro Bernado Bello.

A ação cumpriu mandados de prisão preventiva contra o PM Allan dos Reis Matos, que já estava preso desde o ano passado, além de Marcos Paulo Gonçalves Nunes e Vitor Luis de Souza Fernandes. O trio participou do homicídio qualificado de Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, na Tijuca, em 6 de abril de 2023.

Conhecido como Fabinho, a vítima fazia parte da organização criminosa à época liderada por Bernardo Bello, que está foragido da Justiça, e gerenciava pontos de jogo do bicho em bairros da Zona Sul. De acordo com as investigações, a morte de Fernando aconteceu por conta da disputa por pontos da contravenção e ocorreu como forma de fazer com que a quadrilha não resistisse aos ataques do grupo rival. O bando é chefiado pelo também contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho.