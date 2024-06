Na Estrada do Portela, número 368, em Madureira, há uma árvore infestada de cupins que apresenta risco de queda. Esta situação causa um sério risco para a segurança dos moradores e pedestres. É crucial que as autoridades competentes realizem uma intervenção urgente para avaliar e resolver esse problema antes que ocorra um acidente grave com alguém do bairro.