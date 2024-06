CAF destina R$ 4,2 milhões para criação do Museu das Amazônias no Pará

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) aprovou nesta terça-feira, 11, o envio de US$ 800 mil - cerca de R$ 4,2 milhões - para a criação do Museu das Amazônias no Pará. O edifício será em um dos galpões do Porto de Belém. A obra deverá seguir parâmetros de sustentabilidade.

A ideia é que o museu seja um dos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. A verba também se destinará a um plano museológico e um programa de capacitação para docentes, educadores e investigadores.

"O Museu das Amazônias será um equipamento de difusão científica e cultural, que dará voz aos seus habitantes e comunidades, de forma duradoura, construtiva e lúdica, fomentando um novo pólo turístico agregador", disse o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, em cerimônia na sede do banco. O anúncio, no Rio, contou com a participação virtual do governador do Pará, Hélder Barbalho.

Segundo Barbalho, a iniciativa ajudará na construção de uma Amazônia "cada vez mais sustentável, inovadora, resiliente e justa para todos e todas".