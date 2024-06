Um homem, identificado como Walber Manoel Santos da Silva, foi executado a tiros, ontem, em frente à Clínica da Família que fica na Praça do Patriarca, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A vítima foi atingida com pelo menos um disparo na cabeça. A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram ao local e constataram a morte. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o crime.