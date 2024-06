A Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, será agraciada hoje com a Medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado. A concessão foi pedida pela deputada estadual Renata Souza (Psol) e a cerimônia ocorre na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Derê Gomes, diretor da Federação, ficará a cargo de receber, das mãos da deputada, a honraria em nome da instituição.