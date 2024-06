Na Rua Antônio Rabelo Guimarães, na altura do número 329, em Nova Iguaçu, a situação das faixas de pedestres está crítica. As faixas estão praticamente apagadas, o que coloca em risco a segurança de todos que precisam atravessar a rua, especialmente crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Esse trecho é bastante movimentado, e a falta de sinalização adequada aumenta o perigo de acidentes. Seria essencial que a prefeitura tomasse providências para repintar as faixas o quanto antes.