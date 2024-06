Na Estrada do Sapê, 845, em Rocha Miranda, há um vazamento de água potável na calçada. Já entrei em contato com a Águas do Rio para reportar o problema, mas até agora nada foi feito. Esse desperdício de água é um grande absurdo. Precisamos que a empresa tome providências para consertar o vazamento e evitar mais prejuízos para os moradores.