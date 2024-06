Gostaria de chamar a atenção para um problema sério na Rua Floresta Miranda, na esquina com a Rua Bernardino de Melo, em frente ao túnel e ao muro da linha do trem, no centro de Nova Iguaçu. As tampas de ferro do bueiro que atravessa a rua estão soltas. As tampas podem voar e atingir alguém ou algum carro, além de fazer um barulho terrível. Essa situação representa perigo.