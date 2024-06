Na Rua Barão de Mesquita, número 710, no Andaraí, o semáforo localizado na esquina com a Rua Ernesto de Sousa está sem funcionar desde março. O semáforo encontra-se apagado, o que dificulta bastante atravessar a rua com segurança. A situação atual representa um risco de acidentes e é crucial que a administração responsável intervenha.