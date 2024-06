Morte de Faustão

Matheus da Silva Rezende, o 'Faustão', sobrinho do miliciano Zinho e segundo na hierarquia da milícia da região, morreu durante confronto com policiais civis no dia 23 de outubro de 2023, na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz. Em represália, criminosos atearam fogo em mais de 20 ônibus e o BRT teve o serviço interrompido. A troca de tiros ocorreu em operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) na região. Matheus chegou a ser socorrido pelos agentes e levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aso ferimentos.