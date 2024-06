Saiba quem é Naval, o sucessor de Pipito

Após quase uma semana da morte de Rui Paulo Gonçalves Estevão, mais conhecido como 'Pipito', a maior milícia do estado já pode ter um novo nome no comando. Investigações apontam que Paulo David Guimarães Ferraz Silva, o 'Naval', assumiu como líder da organização criminosa. O miliciano, que também é suspeito de envolvimento na morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o 'Jerominho', passa a assumir a liderança do grupo de Luiz Antônio Braga, o 'Zinho'.

O delegado João Valentim, da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), diz que as investigações da especializada apontam para a chegada de Naval como líder da quadrilha, embora o posto tenha sido ocupado recentemente. Valentim confirmou ainda que a hierarquia tem passado por mudanças constantes e que o cenário é considerado muito instável.

Origem do apelido

O apelido de Paulo David tem relação com seu passado como fuzileiro naval, já que ingressou na Marinha em 2012. Depois de deixar a corporação, ele passou a dar expediente no grupo de paramilitares. Segundo relatos, Naval domina as comunidades do Barbante, Vila Carioca, Antares e Rola, consideradas estratégicas para a milícia da Zona Oeste.

Fim da linha de Pipito

O miliciano Pipito morreu após ser baleado em confronto com policiais civis no último dia 7, na Favela do Rodo, em Santa Cruz. Pipito era apontado como o sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso em dezembro de 2023 e zero um do grupo paramilitar que atua na região.