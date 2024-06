Quer ouvir o álbum mais valioso e misterioso do mundo por R$ 5? Agora é possível; entenda como

Já pensou em ter a oportunidade de ouvir um trecho do álbum mais valioso e misterioso do mundo por um valor ínfimo? A partir desta quinta-feira, 13, o grupo Pleasr, uma empresa de NFTs, atual detentora do disco, tornou isso possível. Basta US$ 1 (a cotação atual do dólar é de R$ 5,36) para ter acesso a uma versão digital criptografada de, do grupo de rap Wu-Tang Clan.

O disco, gravado entre 2006 e 2013, possui apenas uma cópia física e não está disponível em nenhuma outra plataforma, além de ter todas as "masters" (versões finais das músicas) deletadas. À época, o álbum foi lançado como uma crítica ao mercado da música e se tornou o mais valioso da história.

O Wu-Tang Chan criou um contrato para que o disco não fosse explorado comercialmente e nem lançado até 2103. O grupo Pleasr, que o adquiriu em 2021 por US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões), porém, pretende acelerar a data de lançamento do álbum.

Para cada US$ 1 adquirido no site do Pleasr, o grupo vai adiantar a contagem regressiva em 88 segundos. Segundo o The New York Times, apenas uma amostra de cinco minutos do disco está disponível para quem desembolsar o valor, por enquanto.

O Pleasr informou que o lucro será compartilhado com todos os envolvidos na produção de Once Upon a Time in Shaolin, incluindo os artistas do grupo Wu-Tang Clan e os produtores. Em um manifesto, a empresa afirmou que realiza a ação em prol de questionar: "Estamos dispostos a pagar artistas na era digital?".

Entenda a história do álbum

Once Upon a Time in Shaolin foi gravado em segredo pelo grupo nova-iorquino Wu-Tang Clan entre 2006 e 2013. Em 2015, o empresário da indústria farmacêutica Martin Shrkeli, conhecido como o "empresário mais odiado do mundo", comprou o disco por US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões) em um leilão.

Dois anos depois, Shrkeli tentou vender o álbum no eBay, um site de vendas online, e desagradou um dos membros do grupo. A venda nunca foi completada e, em 2018, o empresário foi indiciado por fraudes, entre outros crimes financeiros, e teve seus bens confiscados.

O disco ficou em posse do Departamento de Justiça dos Estados Unidos até ser vendido para o Pleasr. Até este ano, Once Upon a Time in Shaolin havia sido ouvido apenas uma vez. Em 2015, um trecho de 13 minutos foi reproduzido no MoMa (Museu de Arte Moderna) de Nova York para 150 críticos da arte e da música, além de possíveis compradores.

No mês passado, o museu MONA, na Tasmânia, havia anunciado que promoveria uma "listening party" (evento em que os convidados podem ouvir músicas dentro do museu) para poucos ouvintes que conseguissem ingressos, distribuídos gratuitamente até o dia 30 de maio. A audição está marcada para ocorrer entre os dias 15 e 24 de junho.