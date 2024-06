santo do dia

São Vito

O pai de Vito via o cristianismo como um inimigo, mesmo assim, com 12 anos, Vito foi batizado. Vito foi castigado pelo pai e entregado ao governador Valeriano, que o manteve preso e torturado por vários dias. O jovem em nenhum momento negou sua fé. Desde os sete anos, manifestava dons especiais que resultavam em milagres, ele ressuscitou um garotinho mordido por cachorros com raiva. São Vito é conhecido como um dos "14 santos auxiliares". Sua fama se dá pelos livramentos da raiva por mordida de cachorro e por curar a epilepsia e a coreia - enfermidade popularmente chamada de "mal de São Vito".