Civil recolheu armas dos PMs

No momento em que foi baleada, a menina voltava do balé com uma tia. O caso está sendo investigado na 37ªDP (Ilha do Governador). De acordo com a Polícia Civil, os PMs narraram que estavam na comunidade da Pixunas para apurar denúncias de extorsões praticadas por traficantes contra motoristas, quando foram atacados a tiros e houve confronto.

As armas dos policiais foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia. As imagens das câmeras corporais serão requisitadas para análise. A PM também investiga.