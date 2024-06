Gostaria de destacar uma preocupação em relação à Rua Manuel de Araújo, no Bairro Araújo (Irajá). Estão ocorrendo invasões de calçadas para a instalação de quiosques, e o problema se agrava com o fornecimento irregular de água e luz, mesmo sem licença da prefeitura. É fundamental que medidas sejam tomadas para resolver essa situação, garantindo o uso correto do espaço público.