Monitoravam rotina das vítimas. No dia do crime, tocaram a campainha

Segundo as investigações, o crime aconteceu na última quarta-feira. Os três escolhiam imóveis de alto padrão, monitoravam a rotina dos moradores do espaço e só entravam após tocar o interfone e ter certeza de que ninguém estava no local. Com auxílio de ferramentas, os bandidos arrombaram as portas com ferramentas e furtaram dinheiro, joias, relógios e equipamentos eletrônicos. Toda a ação durou nove minutos e foi gravada por câmeras de segurança.

"Eles vêm de São Paulo para efetuar os furtos nas residências. Eles são especializados nesse tipo de crime. Logo que eles conseguem subtrair os bens, eles retornaram para São Paulo para evitar uma prisão. Mas, nesse caso, nós conseguimos interceptar o veículo no momento que eles voltavam. As investigações continuam para a identificação de outros comparsas e a desarticulação desta organização criminosa", afirmou o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos tinham uma música que cantava e exaltava a atuação do bando, além de contabilizar o número de roubos cometidos. Eles, agora, irão responder pelos crimes furto qualificado e organização criminosa.