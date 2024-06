Kit de café da manhã por 50 centavos

Já o Café do Trabalhador, por apenas 50 centavos, oferece um kit de café da manhã que inclui pão com manteiga, uma fruta, e um café com ou sem leite. Para pessoas com restrições ao açúcar é oferecido adoçante. Na unidade de São Gonçalo, o técnico de sinalização aposentado, Aldecir Siqueira, é freguês diário, já que em uma padaria ele pagaria mais de R$ 7 pelo café. "Eu nem moro tão perto, mas acordo 4 ou 5 horas da manhã e venho caminhando tranquilo até aqui para tomar meu café com pão. Se eu tivesse que pagar para tomar café em uma padaria faltariam outros alimentos na minha casa. Esse programa me ajuda muito", disse o Aldecir.