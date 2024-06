Refeições 0800 ou a preço simbólico

O advogado criminalista Alí Muhammad Bin Faisal mora no Rio de Janeiro há 3 anos. Refugiado da Palestina, viu no Restaurante do Povo, da Central do Brasil, uma forma de manter uma alimentação saudável. Segundo ele, as dificuldades de morar em um novo país foram reduzidas com as refeições no local.

"O Restaurante do Povo é muito especial para mim, porque as pessoas que trabalham aqui têm um trato especial com a gente. O governo teve uma boa visão ao enxergar que a população precisa comer em um restaurante, isso é humanitário. O programa me ajuda a comer diariamente", disse o advogado de 70 anos.

O restaurante da Central, inaugurado em 2023, é o maior equipamento modular do gênero na América Latina, com capacidade para 600 lugares, fornecendo cerca de 3 mil refeições por dia.

O programa Restaurante do Povo, que este ano deve inaugurar unidades em Nova Iguaçu, Madureira e Méier, é um dos três do Governo do Estado que oferece refeições gratuitas ou a preços simbólicos para pessoas em situação de vulnerabilidade social - os outros são o Café do Trabalhador e o RJ Alimenta.