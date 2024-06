Santuário desaba após deslizamento de terra no RS; veja vídeo

Um santuário desabou na tarde deste domingo, 16, após deslizamento de terra em Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O acidente teria ocorrido minutos antes da celebração de uma missa. Não há relatos de feridos, mas, por precaução, o espaço foi isolado logo após o acidente, segundo informações preliminares.

Em postagem nas redes sociais, o Santuário da Gruta Nossa Senhora de Lourdes informou que o desabamento ocorreu por volta das 16h. Pela publicação, é possível ter uma dimensão dos estragos no local. Ao menos um carro foi danificado em decorrência do deslizamento.

"Nosso santuário da Gruta em Dom Pedro de Alcântara-RS acaba de cair após deslizamento de terra, minutos antes do início da Santa Missa, mas TODOS ESTÃO A SALVO", diz. Segundo a publicação, havia pessoas no local no momento do acidente, mas elas conseguiram sair a tempo.

Veja o vídeo aqui

O perfil oficial do santuário orienta ainda que as pessoas não se dirijam até o local, uma vez que há risco de novos acidentes. A reportagem tentou mais informações com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, mas ainda não obteve retorno.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Dom Pedro de Alcântara confirmou o desabamento da gruta e reiterou que "o deslizamento de terra provocou danos materiais consideráveis, mas, felizmente, não houve registros de feridos".

"O Corpo de Bombeiros de Torres compareceu prontamente ao local para avaliar a situação. A Defesa Civil do Estado entrou em contato com o prefeito Alexandre Model, e a Secretaria de Obras tomou as medidas necessárias para isolar a área", informou a pasta.

Como medida adicional, a prefeitura afirmou que serão colocados seguranças no local para garantir que ninguém acesse o santuário, visando à segurança de todos. "Amanhã (segunda-feira, 17), durante o dia, será realizada uma avaliação detalhada do local para determinar as próximas medidas", acrescenta.

Em vídeo publicado pelo perfil oficial da prefeitura há cerca de três semanas no Instagram, é possível ver como era o Santuário da Gruta Nossa Senhora de Lourdes antes do desabamento. O espaço foi inaugurado em fevereiro de 1950, próxima a gruta que ganhou simbolismo após jovens encontrarem por lá, durante escalada, uma pequena imagem de Nossa Senhora.

Temporal afeta 1,2 mil casas em São Luiz Gonzaga

Como mostrou o Estadão, em São Luiz Gonzaga, na região noroeste do Estado, um temporal com vento e granizo causou grande destruição na cidade no final da noite deste sábado, 15. Cerca de 1,2 mil casas e empresas foram danificadas, segundo a prefeitura.

A Sala de Situação do Estado classificou o fenômeno como uma microexplosão, decorrente das instabilidades climáticas que atingiram a região. Apesar do prejuízo, até o início da tarde deste domingo, não havia informações sobre vítimas.

Cerca de 15 mil pessoas estão sofrendo as consequências do temporal em São Luiz Gonzaga, de acordo com o prefeito Sidney Brondani (PP). Os bairros mais atingidos foram o Agrícola, Jauri, Cohab, Mário, Auxiliadora, Presidente Vargas e a área industrial, além do centro.