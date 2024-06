Luana Piovani acolhe cão perdido em casa após voltar do Rock in Rio Lisboa

A atriz Luana Piovani resgatou um cão nas ruas de Portugal enquanto voltava para casa do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 16. Ela compartilhou registros do cachorro da raça labrador, que ganhou o apelido de "Golden Júnior", em stories publicados no Instagram.

Segundo a artista, o cão seguiu o carro que a levou para casa durante a madrugada. "Ele estava sem coleira e, normalmente, a coleira tem o nome do dono. Todos os cachorros têm um chip em Portugal. Ligamos para a polícia para ir buscá-lo, mas já era 1h da manhã. [...] Deve ter um dono desesperado", contou.

Luana disse que policiais irão até a sua casa nesta segunda, 17, para verificar a identidade do tutor do animal. A atriz ainda brincou com a reação da filha, Liz, que pediu para que o cachorro permanecesse em casa.

A artista aproveitou as postagens sobre o Rock in Rio Lisboa para relembrar o momento em que decidiu se mudar para Portugal. Conforme ela, a escolha da migração se deu após ela ter sido convidada pelo próprio festival para assistir ao evento.

"Conheci Lisboa, me apaixonei por Portugal e cá estamos", disse. Ela ainda lembrou que a mãe, advogada, a ajudou a tirar a cidadania portuguesa à época. Luana mora há cerca de cinco anos no país.

No domingo, o festival recebeu apresentações do brasileiro Jão e do britânico Ed Sheeran. Ambos também serão atrações do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em setembro.