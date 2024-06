Morre Jacqueline Laurence, atriz de 'Guerra dos Sexos' e 'Senhora do Destino', aos 91 anos

Jacqueline Laurence, atriz francesa que participou de novelas da Rede Globo, morreu aos 91 anos nesta segunda-feira, 17. De acordo com o G1, ela estava internada no Coordenação de Emergência Regional (CER) do Leblon desde a última quinta-feira, 13 e sofreu uma parada cardíaca.

A artista nasceu em 1932, em Marselha, na França, onde passou sua infância. Na adolescência, mudou-se para o Brasil ao lado do pai, que era jornalista. Apesar de viver a maior parte de sua vida no País, ela nunca se naturalizou brasileira.

"Aconteceu muita coisa durante a ditadura, coisas difíceis. Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria", declarou em entrevista ao site de Heloisa Tolipan.

"Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa", completou.

Ela já atuou como diretora de teatro. Na Rede Globo, Jacqueline participou de novelas como Uma Rosa com Amor, Guerra dos Sexos, Top Model, Senhora do Destino, Aquele Beijo e Babilônia. Em 2020, a atriz fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder, novela das 19h.