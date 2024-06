Tati Machado tem 'combinado' com o marido para beijar durante a 'Dança dos Famosos'

Durante a apresentação da valsa realizada na Dança dos Famosos do último domingo, 16, Tati Machado deu um beijo técnico em seu coreógrafo, Diego Maia. A cena rapidamente viralizou na web, gerando inúmeros comentários do público, já que Tati é casada há 13 anos com o Bruno Monteiro e ele poderia ter ficado com ciúmes.

Na manhã dessa segunda-feira, 17, durante o Encontro, Tati decidiu explicar que fez um combinado com o marido para poder atuar com o parceiro de dança.

"Desde o começo, eu falei com ele que se chegar esse momento de a gente precisar, vamos fazer acontecer. Cada um joga com a sua estratégia... A gente falou: 'talvez seja esse momento da valsa', porque eu não queria, se tivesse que fazer uma cena de beijo, eu não queria que fosse aleatório.", contou ela.

Tati ainda revelou que o marido a incentivou a dar o beijo, contanto que ela chegasse na final da competição, que será realizada no próximo dia 7 de junho. "Mas ele ficou de boa", finalizou.