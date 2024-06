A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou dois suspeitos diretamente responsáveis pelo ataque aos agentes do Bope, sendo Ronald de Souza Gomes, conhecido como Titi ou Titio do Adeus, e Luciano Candido Crispim, o Pitbull. Eles são suspeitos de atuar como seguranças de líderes da facção. Titi, por exemplo, responde diretamente ao TH, que foi identificado como o autor do áudio gravado durante o ataque. Na operação, 24 suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos.