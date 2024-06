Criança baleada no Catumbi

Uma menina de 5 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos, na manhã de ontem, no Morro da Mineira, no Catumbi, na região central do Rio. Dois homens, que estariam envolvidos na troca de tiros, morreram.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para checar a entrada de três vítimas de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Os policiais constataram a morte dos dois homens e a criança ferida.

Informações preliminares apuradas pela equipe que atendeu a ocorrência apontam que houve um confronto entre criminosos rivais na comunidade e a menina foi atingida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro é considerado estável.