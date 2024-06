Tenho tentado pedir atendimento com urgência à Light, mas eles simplesmente me ignoram e ainda mentem! Já fiz 23 ligações e até agora nada de consertarem a fiação. É um desrespeito total com os clientes. A situação está insustentável e preciso de uma solução imediata. Estou completamente frustrado com a falta de atendimento da Light.