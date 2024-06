Gostaria de sugerir uma melhoria nas linhas de ônibus. Seria muito útil se a linha 103I, que vai de Nilópolis a São João via Portugal Pequeno, fosse unida com a linha 141I, que vai de São João a Caxias via Copacabana. Essa nova linha unificada poderia seguir o trajeto Nilópolis - Caxias via Portugal Pequeno, passando pelo Shopping Grande Rio e Copacabana. Acredito que essa mudança tornaria o transporte mais prático.